Samsun Büyükşehir Belediyesi 11 ili etkileyen asrın felaketi sonrası arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılırken, şimdi de sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman’a destek için ek ekipler çıkardı.

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında sel afeti yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman’da afetin yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel felaketi sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hızla yola çıkarak bölgede yapılan çalışmalara katıldı. 8 personelden oluşan Büyükşehir Belediyesi ekibi, 6 motopomp, 2 çamur pompa, ala hortumu, ala anahtarı, ala süzgeci, jeneratör, hortum, kazma, kürek, vidanjör ve su tankeri ekipmanlar ile AFAD koordinesinde su baskınlarına müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan giden 4 kişilik ekip Adıyaman’da, sel sularına kapılarak kaybolan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ı arama-kurtarma çalışmalarında yer alıyor. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) bağlı ekipler ise Şanlıurfa’da sel felaketi sonucu çamurla kaplanan ev, cadde ve sokaklarda su tahliye ve temizlik çalışması yürütüyor. Ayrıca vatandaşlara temiz içme suyu da dağıtılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ikinci bir afet yaşayan bölgeye sel felaketi sonrasında hızla ekipleri sevk ettiklerini belirterek “Deprem felaketi sonrasında bir de bölgede sel felaketi yaşandı. Hızla ekiplerimizi hemen selin vurduğu kentlerimize sevk ettik. Ekiplerimiz Adıyaman ve Şanlıurfa’da çalışmalara devam ediyor. Devlet ve milletin el ele verip, deprem afetinde olduğu gibi şimdi de sel bölgelerinde yaraları saracağız. Büyükşehir belediyesi olarak bölgede vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri birlikte geride bırakacağız” dedi.