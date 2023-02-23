Samsun Büyükşehir Belediyesi depremi yaşayan çocukların yaralarını sarmak için Kahramanmaraş’ta “Çocuk Oyun Evi” kurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi depremi yaşayan çocukların yaralarını sarmak için Kahramanmaraş’ta “Çocuk Oyun Evi” kurdu.

Başta 4-6 yaş olmak üzere her yaş grubundan çocuklar için Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yerleşkesi içerisinde ‘Çocuk Oyun Evi’ oluşturuldu. Uzman eğitmenlerin onlarla oyun oynayıp depremin acı izlerini unutturmaya çalıştığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaşanan bu felaketi psikolojik olarak en hafif şekilde atlatmaları için oyun oynamanın iyileştirici gücü büyük önem taşıyor. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.

Özellikle depremden en çok etkilenen, en çok korkan ve kaygıya kapılan çocuklar için de yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin uzman ekipleri büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklar ile de yakından ilgileniyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in koordine ettiği çalışmalarda barınma, gıda, alt yapı gibi ihtiyaçların giderilmesi için deprem bölgesinde ekipler canla başla çalışırken afetzedelere her türlü destek sağlanıyor.

Depremin acı izleri silinmeye çalışılıyor

Özellikle depremden en çok etkilenen, en çok korkan ve kaygıya kapılan çocuklar için de Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi yerleşkesi içerisine kurulan Sağlık Destek Merkezi içinde ‘Çocuk Oyun Evi’ oluşturuldu. Buraya gelen çocuklarla oyunlar oynanıyor, boyama etkinlikleri yapılıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan görüşmelerle depremin acı izleri silinmeye çalışılıyor.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisinin azaltılması için Büyükşehir Belediyesi olarak özel bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Demir, "Bir gecede yaşadıkları mutlu yuvalarından olan çocuklarımız, hem kayıpların acısını yüreklerinde hissediyor, hem de bu yeni duruma alışmaya çalışıyor. Biz de çocuklarımızın yaşanan bu felaketi psikolojik olarak en hafif şekilde atlatmaları için oyunun iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Destek Merkezi çadırının içine ‘Çocuk Oyun Evi’ kurduk. Çeşitli etkinliklerle oyuncaklarla oynayıp, resim yapıyorlar. Müzikli oyunlarla deprem olgusundan bir nebze de olsa uzaklaşıyorlar. Uzman ekiplerimiz afetzede çocuklarımızı mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar” diye konuştu.