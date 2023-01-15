Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), evde bakım ve sağlık hizmetiyle 2022 yılında 832 aileyi evlerinde 5 bin 872 kez ziyaret ettiğini açıkladı. 2023’te ise evde bakım hizmeti alan aile sayısının artacağı belirtildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), evde bakım ve sağlık hizmetiyle 2022 yılında 832 aileyi evlerinde 5 bin 872 kez ziyaret ettiğini açıkladı. 2023’te ise evde bakım hizmeti alan aile sayısının artacağı belirtildi.

SBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekipleri, belirli periyodlarla yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek genel sağlık kontrolleri, ilaç ve pansumanlarını gerçekleştiriyor. 2022 yılında 832 ailenin evde bakım hizmeti aldığı ve yaşlıların 5 bin 872 kez ziyaret edildiği belirtildi.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Emine-Hüseyin Günaydın çifti, 5 yıldır sağlık hizmeti veren SBB’ye teşekkür ederek, düzenli olarak kendilerini ziyaret eden görevlilerin evde bakım ile her ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Doktor ve hemşirelerin kendilerine çok iyi davrandığını ve bilgilendirdiğini ifade eden Emine Günaydın ise, “Bacaklarımda platin var, bel ağırlarımdan dolayı hastanede tedavi görüyorum. Hastaneye gitmekte zorluk çekiyorum. Onun için zaman zaman Büyükşehir Belediyesini arıyorum. Sağ olsunlar hemen gelip hastaneye götürüyorlar. Bunun yanı sıra sağlık ekibi de sık sık bizi ziyaret edip, tansiyonumu ve şekerimi ölçüyor, ilaçlarımızı takip ediyorlar. Temizlik ekipleri de evimizi derleyip topluyor. Hepsinden ve hizmetten çok memnunum” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli hemşire Esra Akgül ise, “Hüseyin amca ve Emine teyzeyi her ay düzenli olarak ziyaret edip kontrollerini yapıyoruz. Onun dışında antibiyotik hariç iğnelerini yapıyoruz. Onlar aradığı sürece gelip her türlü hizmeti veriyoruz. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

SBB, 2023 yılında evde bakım hizmeti alan aile sayısının da arttırılacağını söyledi.