SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısında 48 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara havale edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısında 48 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısında 46 gündem 2 gündem dışı olmak üzere toplam 48 gündem maddesi görüşüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlık etti.

Söz konusu maddelerin tamamı meclis üyelerinin oy birliği kararı ile daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddeleri, komisyonlarda görüşülmesinin ardından tekrar meclise havale edilecek ve son meclis toplantısında karara bağlanacak.