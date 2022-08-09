Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ASELSAN iş birliği ile üretilen ultra hızlı şarjlı elektrik otobüslerin şoför eğitimleri ve deneme sürüşlerinin devam ettiğini söylerken, toplu ulaşımda bu otobüsleri kullanacak diğer illerin belediyelerinin Samsun’a ’telif hakkı’ ödeyeceğini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ASELSAN iş birliği ile üretilen ultra hızlı şarjlı elektrik otobüslerin şoför eğitimleri ve deneme sürüşlerinin devam ettiğini söylerken, toplu ulaşımda bu otobüsleri kullanacak diğer illerin belediyelerinin Samsun’a ’telif hakkı’ ödeyeceğini açıkladı.

Türkiye’de ilk olan ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun caddelerinde boy gösteriyor. Hem ekonomik hem de çevre dostu olan elektrikli otobüsler, test sürüşleri tamamlandığında vatandaşlara ulaşım hizmeti verecek. Samsun’da toplu ulaşımda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye’de ilk kez Samsun’da hizmet vermeye başlayacak yerli ve milli üretim elektrikli otobüsler ilk test sürüşünü gerçekleştirerek ulaşımda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Başkan Mustafa Demir, elektrikli otobüsleri kullanacak şoförlerin eğitimlerinin ve otobüslerin deneme sürüşlerinin devam ettiğini hatırlattı.

“Şu anda şoförlerin eğitimleri ve deneme sürüşleri devam ediyor”

Kısa sürede elektrikli otobüslerin toplu taşımada hizmet etmeye başlayacağını kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Elektrikli otobüsler, yerli ve milli olarak Türkiye’de üretiliyor. Sadece pili dışarıdan temin ediliyor. ASELSAN yönetiminde bakanlık teşviki ile Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun’da lityum pilli, ultra hızlı şarj sistemine sahip yani kısa sürede şarj olan pile sahip elektrikli otobüslerimizi şehrimizde devreye alıyoruz. Şu anda şoförlerin eğitimleri ve deneme sürüşleri devam ediyor. Çok önemli bir gelişme. Gelecekte Samsun’daki tüm toplu ulaşımı bu araçlarla yapmayı planlıyoruz. Sıfır emisyon, sıfır karbon salınımının yanı sıra fosil yakıtlı araçlara göre 7’de 1 maliyeti var. Elektrikli otobüsler; ekonomisi, maliyeti, konforu ile birlikte Samsun’a hayırlı olsun” dedi.

“Başka şehirler bu elektrikli otobüslerden almak isterlerse bize telif ödeyecekler”

Projenin telif hakkının Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu vurgulayan Mustafa Demir, “ASELSAN ve üretici firma hızlı şarjlı elektrikli otobüs almak isteyen diğer belediyelerden teklifler alıyorlar. Biz yaptığımız anlaşmaya bir telif hakkı koydurmuştuk. Başka şehirler de bu elektrikli otobüslerden almak isterlerse onlardan bizlere maddi anlamda bir katkı gelecek” diye konuştu.

“Samsun’da tüm otobüsler dönüşecek"

Amaçlarının şehirdeki tüm otobüsleri ultra hızlı şarjlı, çevre dostu elektrikli otobüslere çevirmek olduğunu ifade eden Demir, “Proje kapsamında ilk etapta 20 elektrikli otobüs Samsun sokaklarında hizmet verecek. 5 tanesi henüz yapım aşamasında. Onlar da kısa sürece gelecek ve 30 Ağustos’ta yapılacak TEKNOFEST öncesinde devreye alacağız. Akabinde Samsun’da tüm otobüsleri elektrikli, ultra şarj sistemine sahip otobüslere dönüştüreceğiz. Uygulamaya koyacağımız bu proje ile Türkiye’deki çok önemli bir açığa parmak basmış olacağız. Yenilenebilir enerji noktasında da müthiş bir devrim niteliği taşıdığını düşünüyorum. Böyle bir projeye öncülük yapmak bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

10 dakikalık şarjla 90 km yol yapıyor

“Geleceğin Şehri Samsun” sloganı ile beraber akıllı şehircilik konusunda yatırımları sürdürmeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, hızlı şarjlı elektrikli otobüsler, ilk test sürüşlerinde 10 dakika şarj ile 90 km yol kat etti. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları da Türkiye’de bu otobüslerle birlikte ilk kez Samsun’da kullanılmaya başlandı.

Fosil yakıtlı otobüs filosunun elektrikli otobüse dönüşümü hedefleniyor

Proje dahilinde ilk etapta 3 hızlı şarj istasyonu yapıldı. Devamında ise 3 tane olmak üzere 6 adet hızlı şarj istasyonuna ulaşılarak şehrin tümüne hizmet verebilecek bir şarj altyapısını da hayata geçirilmiş olunacak. Elektrikli otobüslerin lastik tekerlekli fosil yakıtlı otobüslere göre işletme maliyetlerinde yüzde 80 tasarruf sağlaması bekleniyor. Projenin devamında mevcut fosil yakıtlı otobüs filosunun elektrikli otobüslere dönüşümü hedefleniyor. İlk etapta toplam 20 adet olarak kullanıma başlanılacak hızlı şarjlı elektrikli otobüslerin raylı sistem ulaşım maliyetinden 12 kat daha ucuz olduğu öğrenildi.