Samsun Büyükşehir Belediyesinin Batı Park Yürüyüş Yolu’ndaki 4 kişilik aile bisikletlerini, 2022 yılında 50 bin kişi kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu bisikletler vatandaşlarımız için hem ulaşım hem spor hem de keyifli bir zaman geçirme aracı oldu" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Batı Park Yürüyüş Yolu’ndaki 4 kişilik aile bisikletlerini, 2022 yılında 50 bin kişi kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu bisikletler vatandaşlarımız için hem ulaşım hem spor hem de keyifli bir zaman geçirme aracı oldu" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sahilde verdiği aile bisikleti hizmeti, 2022 yılında büyük ilgi gördü. Vatandaşlardan yoğun talep ve ilgi gören aile bisikletlerinden 2022’de 50 bin kişi gezerek Samsun sahilinin keyfini çıkardı. Aile bisikletleri, ön ve arka koltukta ikişer kişilik kapasiteyle aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor. 25 aile bisikleti ile hizmet verilen Batı Park’ta bisikletlere hafta sonları ise talep daha da artıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, aile bisikletleri sayesinde vatandaşların sahilde rahat bir şekilde dolaşabildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız aile bisikletlerini çok sevdi. Uygulama için vatandaşlardan iyi yönde geri dönüş alıyoruz. Bu bisikletler ile sahilde hemşehrilerimiz hem denizin manzarasını görerek güzel vakit geçiriyor hem de ailecek spor yapmış oluyorlar. Aynı zamanda vatandaşlarımız için hem ulaşım hem spor hem de keyifli bir zaman geçirme aracı oldu" dedi.