Samsun’da avukatlar sandık başına gitti. Mevcut Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran tek aday olarak seçimlere katıldı.

Samsun’da avukatlar sandık başına gitti. Mevcut Samsun Barosu Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran tek aday olarak seçimlere katıldı.

Samsun Barosu’nda avukatlar sandık başına giderek başkanlarını seçtiler. Samsun Adliye Sarayı’nda yapılan seçimlerde yeniden aday olan Avukat Pınar Gürsel Yıldıran’ın karşısına aday çıkmadı. Samsun Barosu’nun ilk kadın başkanı olan Yıldıran yaptığı açıklamada, "2021 Temmuz ayında yaptığımız genel kurulda Samsun Barosu başkanlığı onuru bana layık görüldü. 15 aydır hukukun üstünlüğü ile meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü içen gayretle, azimle çalıştık. Dün genel kurulumuzu icra ettik. Genel kurulumuzun meslekte sorunlarımızın çözümü için vesile olmasını diliyorum. Bugün başka bir başkan adayı yok. Tek başkan adayı olarak bir seçime gidiyorum. Bugün Samsun Barosu’nun yönetim, denetleme ve disiplinde görev alan meslektaşlarımız seçilecek. Sandıktan ne çıkarsa çıksın birlik ve beraberlik içinde, dayanışma içinde çalışacağız ve kazanan her şartta Samsun Barosu olacak" dedi.