Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Samsun’un “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi” ile Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Samsun’un “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi” ile Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.

Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi ile ASELSAN iş birliğinde “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi” hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kent Yönetim Merkezi’nde kurum yöneticilerine “Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi” ile ilgili bilgi verdi. Bilgilendirme toplantısında katılımcıların sorularını cevaplayan Bayram, projenin hayat geçmesi ile birlikte trafikte bekleme süresinin kısaldığını, motorlu araçlarda yakıt tasarrufunun sağlandığını açıkladı.

“Türkiye’ye örnek olduk”

Ulaşımdan enerjiye, güvenlikten çevreye kadar kent hayatının her alanında yenilikçi uygulamaları devreye aldıklarını söyleyen Genel Sekreter İlhan Bayram, Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi ile Türkiye’de örnek bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, "Kentler, akıllı uygulamalar geliştirerek birbiriyle rekabet ediyor. Geleceğin yeni şehir modeline hazırlanıyor. Biz de hayata geçirdiğimiz projeyle Türkiye’de örnek bir çalışmaya imza attık" dedi.

Toplantıda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de katılımcılara sistemin işleyişini anlattı. Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal ve Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan’ın da yer aldığı programa İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov, İller Bankası Bölge Müdürü Osman Nuri Başaran, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, İl Defterdarı Orhan Taş, Ulaştırma Bölge Müdürü Gültekin Yürümez, Türksat Bölge Müdürü Mustafa Öner Dikdere ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı katıldı.