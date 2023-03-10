Karadeniz’de Samsun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün Bafra açıkları sallanan Samsun’da bu kez Çarşamba açıklarında gece yarısı 3 farklı deprem oldu. Kandilli Rasathanesi’ne göre ilk olarak saat 01.22’de 41.964 enlem 36.993 boylam üzerinde yerin 8 km altında, AFAD’a göre de yerin 19,2 km altında karaya 69,7 km uzaklıkta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çarşamba açıklarında 4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01.28’de 2.4 büyüklüğünde, saat 02.49 sıralarında ise 1.5 büyüklüğünde deprem oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen depremler Karadeniz’de de etkili olurken, dün de Samsun’un Bafra açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.