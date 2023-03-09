Samsun açıklarında Karadeniz’de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Samsun açıklarında Karadeniz’de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam eden Türkiye’de hemen hemen her bölgeden deprem haberleri geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 9 Mart sabahında saat 08.01’de Samsun Bafra açıklarında 42.497 enlem, 36.27 boylamı üzerinde 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD ve Kandilli, Bafra açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8, derinliğini 14,1 km, kıyıya uzaklığını ise 90,4 km olarak açıkladı.