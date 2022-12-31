Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre Samsun 45 bin 791 kişi göç verdi, 47 bin 471 kişi göç aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre Samsun 45 bin 791 kişi göç verdi, 47 bin 471 kişi göç aldı.

TÜİK, 2021 yılı iç göç istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Veriler ışığında Samsun’daki son belirlemelere göre gelen ve gidenlerin toplamında nüfusa 1680 kişi artı olarak yansıdı. Samsun en çok göçü eğitim alanında verirken, yine en çok göçü de eğitim alanında aldı.

Samsun’dan 45 bin 791 göç

Göç etme nedenine göre verdiği göçlerde toplam 45 bin 791 kişi Samsun’dan göç etti. Samsun, en fazla göçü eğitim (14 bin 956 kişi) sebebiyle verdi. Ayrıca Samsun’dan tayin ve iş değişikliği nedeniyle 4 bin 322 kişi, iş arayışı ve işe başlamak için 4 bin 454 kişi, medeni durum değişikliği sonrası 2 bin 675 kişi, daha iyi konut ve yaşam koşulları için 5 bin 623 kişi, aile bireylerine bağımlı zorunlu göçten 7 bin 389 kişi, aile yanına memleketine geri dönmeden 613 kişi, sağlık ve bakım hizmetleri için 232 kişi, ev alınması sonrası 807 kişi, emekli olduktan sonra 147 kişi, diğer 772 ve bilinmeyen de 3 bin 801 kişi göç etti.

Samsun’a 47 bin 471 göç

TÜİK verilerine göre Samsun toplam 47 bin 471 göç aldı. Başka illerden göç edenlerin 13 bin 201’i eğitim, 4 bin 512’si tayin ve iş değişikliği, 2 bin 577’si işe başlamak ve bulmak, 2 bin 178’i medeni durum değişikliği, 7 bin 410’u daha iyi konut ve yaşam koşulları, 7 bin 917’si aile bireylerine bağımlı zorunlu göç, 2 bin 748’si aile yanına memleketine dönme, 316’sı sağlık ve bakım, 1536’sı ev alma, 326’sı emeklilik, 548’i diğer nedenler ve 4 bin 202’si de bilinmeyen nedenlerden dolayı Samsun’a göç etti.

Samsun’daki genç nüfus 140 bin 968

Öte yandan ikamet ettiği Samsun’dan başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin sayısı 2 bin 910 erkek, 3 bin 825 kadın olmak üzere toplam 6 bin 745 kişi oldu. Samsun’daki toplam genç nüfusu 140 bin 968 kişi olarak belirlenirken, bunların 71 bin 47’si erkek, 69 bin 921’i de kadınlardan oluştu.