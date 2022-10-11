Samsun, 25 türde 405 bin çiçek dikilerek süslenecek.

Samsun, 25 türde 405 bin çiçek dikilerek süslenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin bulvar, cadde ve güzergahlarını ilkbaharda yine çiçek bahçesine dönüştürecek. Dikim çalışmalarına Kasım ayında başlayacak daire başkanlığı, menekşe, lale, sümbül, nergis ve kır papatyalarından oluşan 25 türdeki 405 bin adet çiçek soğanını toprakla buluşturacak.

Bandırma Vapuru çevresi, Atatürk Bulvarı, Cağaloğlu Caddesi, Barış Bulvarı, raylı sistem ve havaalanı güzergahları başta olmak üzere şehrin ana arterlerine dikilecek çiçekler için Samsun Büyükşehir Belediyesi, 18 Ekim 2022 tarihinde alım ihalesi yapacak. Çiçeklerin gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli profesyonel kadın işçiler, dikim çalışmasına başlayacak. Gerçekleştirilecek dikimler neticesinde belirlenen alanlar, kadın eliyle ilkbahara hazır hale gelecek. Şubat ayı sonunda açacak çiçekler ise kentte estetik bir görünüm kazandıracak.

Samsun’u botanik bahçeye dönüştüreceğiz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye hizmetlerinde çevre çalışmalarının önemli role sahip olduğunu söyledi. Başkan Demir, “Şehrimiz, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bölgemizin en güzel şehri. Yaradan, Samsun’u turistik anlamda 4 mevsimi yaşayabileceğimiz özelliklerle donatmış. Biz de belediye olarak bunun önemli bir nimet olduğunu bilerek, sahip çıkmaya ve korumaya çalışıyoruz. Yatırım projelerimizle bir yandan şehrimizi köklü tarihiyle buluştururken diğer yandan da daha yaşanabilir, temiz ve estetik bir Samsun için yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek, “Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımız, kış çalışmaları çerçevesinde 405 bin adet çiçek dikecek. Yeşil alanlarımızı toprakla buluşturacak çiçeklerle ilkbaharda şehrimizi adeta botanik bahçeye çevireceğiz. Karadeniz’in incisi Samsun, çiçeklerle renklenecek, farklı bir estetiğe kavuşacak” dedi.