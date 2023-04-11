Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında Samsun’da birçok sivil toplum kuruluşu (STK) bir araya gelerek “Samsun 100. Yıl Platformu”nu oluşturdu.

"Samsun 100. Yıl Platformu" İlkadım ilçesinde bulunan Onur Anıtı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasında konuşan Samsun 100. Yıl Platformu sözcüsü Dr. Işık Özkefeli, “Samsun 19 Mayıs 1919’da ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk ateşinin yakıldığı laik, demokratik, parlamenter, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin; ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ şiarı ile temellerinin de oluştuğu bir şehirdir. Şehrimizin simgesi Atatürk Anıtı’ndan Samsun’a ve Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz. 19 Mayıs 2019’da olduğu gibi bugünde Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ile kutlayacağımız 2023’de yine bir aradayız. Çünkü bizler bu şehrin gerçek sahipleri olan halkız. Kentimizin ilmini, irfanını, alın terini kültürünü, sesini ve rengini temsil ediyoruz. Bu coğrafyanın vicdanını ve hoşgörüsünü temsil ediyoruz. Vatana, Cumhuriyet’e, Mustafa Kemal Atatürk’e, ilkelerine bağlılığı temsil ediyoruz. Bugün burada kentimizin birçok demokratik kitle örgütü, dernek, sendika ve meslek odası geçmişte hep yaptığımız gibi yine bir araya geldik. Düşüncelerimizi, gücümüzü, olanaklarımızı bir araya topladık. Büyük Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare sistemi olan Cumhuriyetimiz 100 yıllık tarihinin en zor, en sıkıntılı yıllarını yaşamaktadır. Bütün bu kaybettiklerimizi yerine yeniden koymak isteği ile bu yılın yeniden milli mücadele yılı, kısaca bu yılın yeniden Atatürk Cumhuriyeti yılı olmasını istedik. Bu bir kutlama yılı değil. Bu yıl Atatürk gibi düşünme, akıl ve ilim ile kaybettiklerimizi kazanma yılıdır” ifadelerini kullandı.