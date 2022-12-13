Adıyaman’ın Samsat ilçesinde şehir içi yollara kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde şehir içi yollara kilitli parke taşı döşenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Samsat Belediye Başkanlığınca yapılan ihale sonucunda şehir içi yolların 70 bin metrekarelik kısmına kilitli parke taşı döşenmeye başlandı. İmar çalışmalarının tamamlanmasından sonra ise 23 bin metrekarelik kısım yapılacak. Kilitli parke taşı döşenmesi çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Baraj ve Yavuz Selim Mahallelerinde yapılacak 70 bin metrekarelik taş döşenmesinden sonra bu mahallelerde çalışmanın tamamlanmış olacağını ifade etti. İhalesi tamamlanan ancak imar çalışmalarından dolayı bahar aylarında taş döşenmesi çalışması yapılacak olan Örentaş Mahallesinde de aynı şekilde çalışmaların tamamlanmış olacağını belirten Başkan Fırat, Samsat ilçesinde yol problemi olan hiçbir cadde ve sokak bırakılmayacağını kaydetti. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Yol sevgidir, barış, kardeşlik, hayat, medeniyettir. Nasıl ki Samsat’ımızda kopmaz sağlam gönül bağı varsa, yollarımız da temiz bir bağ oluşturmalı. Önce deprem sonrasında da doğal daz çalışmalarından dolayı yaptığımız yollarda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu anlamda değerli Samsatlı vatandaşlarımızın anlayış ve sabrından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Halkımız hizmetin en güzeline layıktır. Bu bilinçle hareket ediyor ve halkımızın refah ve huzuru için canla çalışıyoruz. Bir kere sular altında kalan ve iki deprem yaşayan Samsat’ta sıfır sorun için çalışıyoruz" diye konuştu.