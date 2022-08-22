Adıyaman’ın Samsat ilçesinde ekili alanlara zarar veren domuzlar için sürek avına çıkılıyor.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde ekili alanlara zarar veren domuzlar için sürek avına çıkılıyor.

Meyve bahçelerine ve ekili alanlara zarar veren domuz sayısının çok artması üzerine mağdur olan vatandaşlar sürek avına çıkıyor.

Genellikle düz arazilerin olduğu Samsat ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüleri ilçe ve köylere inerek ekili tarım arazilerine zarar vermeleri üzerine aralarında Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ın da bulunduğu bir ekip sürek avında 20’ye yakın domuzu etkisiz hale getirdi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat yaptı açıklamada, ilçe genelinde ekili bulunan üzüm bağları ve badem bahçeleri başta olmak üzere birçok ekili alana zarar veren yaban domuzlarının yılda iki kez 5 ile 10 yavru doğurabildiklerini belirterek bunun Samsat ilçesi için çok ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Başkan Fırat yaptığı açıklamada, "Bu mevsim üzüm ve badem toplama mevsimi ama domuz sürüleri birçok bağ be bahçeye ciddi zarar veriyor. Çiftçilerimizin geliri yok oluyor. Bu nedenle yaban domuzların temizlenmesi gerekiyor. İnşallah vatandaşlarımızı bu sıkıntıdan da kurtaracağız" diye konuştu.