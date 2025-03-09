Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, her yıl geleneksel olarak bayram taplaması adı verilen çörekli gevrek yapılmaya başlandı.

Samsat ilçesine has bir yiyecek olan ve geçmişte sadece bayramlarda ailelerin imece usulü ile yaptıkları bayram taplaması yapımına başlandı.

Samsat gevreği de denilen bayram taplaması un, yağ, susam ve çörek otunun karışımı ve yaz aylarında bölgede doğal olarak yetişen sarı renk veren bir otun sürülmesiyle yapılıyor. Geçmişte taplamalar, toprak, kiremit ve briketten yapılmış fırınlarda pişirilirken günümüzde artık ekmek fırınlarında yapılmaya başlandı.

Samsat ilçesinde çeşitli içeceklerle birlikte bayramda gelen misafirlere ikram edilen taplama, zengin fakir demeden bütün ilçe halkı tarafından, birkaç ailenin bir araya gelerek yaptıkları taplama hazırlama işi şenlik havasında geçiyordu.

Bu yiyeceğin birkaç ay kadar doğal ortamda bozulmadan kalabilmesi ve oldukça rağbet edilmesi nedeni ile daha da seri üretin yapılması için Samsat Belediyesi tarafından proje geliştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Samsat yöresine özgü bir tat olan bayram taplamasının eskiden sadece bayramlarda yapıldığını ama artık yılın 12 ayı üretildiğini ifade etti.

Başkan Fırat, "Samsat Gevreği ve bayram taplaması isimleri verilen bu çörek oldukça lezzetli bir yiyecek. Samsat ilçemize has bir yiyecekken son zamanlarda Adıyaman’ın diğer yerleşimlerinde de yapılmaktadır. Adıyaman dışından da yoğun talep olunca bunu daha profesyonelce ve seri üretim yapma fikri doğdu. Bunun için proje geliştirdik ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’ndan kaynak temin ettik. Böylece ülkemizin hemen hemen her yerinde Samsat Gevreği satışa sunulacak. Vatandaşlarımızı bu lezzetten mahrum bırakamazdık. Bayramlarımızın vaz geçilmezi olan çöreğimiz artık sürekli tüketilecek. Coğrafi işaret talebimizi yaptık ve sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.