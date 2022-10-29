Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı.

Önceki gün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar bugün Kaymakam Süleyman Bakan’ın ilçe protokolünü kabulü ile tebligat töreni ile devam etti.

Daha sonra Samsat Şehit Fırat Demir Ortaokulunda gerçekleştirilen 99. yıl kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunduğu kutlama töreni, öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteri ve şiir dinletileri ile devam etti.

Kutlama töreninin son bölümünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet” konulu resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Tören alanında gerçekleştirilen kutlama programı resmigeçit töreni ve resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine, Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Samsat Belediye Başkan Vekili Müslüm Parlak, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.