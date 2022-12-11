Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenimini sürdüren öğrenci, üç yüzme kategorisinde birinci oldu.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenimini sürdüren öğrenci, üç yüzme kategorisinde birinci oldu.

Adıyaman il genelinde yapılan okullararası yüzme yarışmasında Samsat Şehit Fırat Demir Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Buğlem Sultan Yavuz girmiş olduğu yüzme yarışlarında, 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 200 metre serbest kategorilerinin tamamında birinci oldu.

Buğlem Sultan Yavuz isimli öğrenci bu skorların kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, yüzme dalında hedeflerinin çok daha büyük olduğunu, daha çok çalışarak çok daha iyi dereceler almak istediğini söyledi.