Adıyaman’ın Samsat ilçesinde girişimci kadınlar bir araya gelerek kooperatifleşiyor.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde girişimci kadınlar bir araya gelerek kooperatifleşiyor.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ın yönlendirmesi ile Samsat ilçesinde yaşayan farklı meslek gruplarından üretici kadınlar bir araya gelerek kooperatif kuruyor.

Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM bünyesinde veya bireysel olarak üretim yapan becerikli kadınlar daha çok üretmek, yaptıkları ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak ve sosyal hayatta yer alabilmek için kooperatifleşme kararı aldı.

El Sanatları Öğretmeni Fatma Dilek’in kurucu başkan olarak görev alacağı kooperatifte Samsatlı kadınların birbirlerine ve en önemlisi de aile ekonomilerine destek olmaları hedefleniyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, aile geçimine katkı sunmak için kollarını sıvayan Samsatlı kadınların bundan sonra örgütlü olacakları ve dolayısıyla daha güçlü olacaklarını söyledi.

Başkan Fırat, "Göreve geldiğim günden beri kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, ailesine destek sumaları ve sosyal hayatta hak ettikleri yere gelebilmeleri için çeşitli projeler geliştirdik. Hepsi de olumlu sonuçlar verdi. Artık kadınların kendine daha çok güvendikleri ve daha ileri boyutta çalışmak istediklerini gördük. Oluşturduğumuz kurucu yönetim kurulu ile çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu kooperatif vasıtası ile gastronomi, yöresel ürünler, çeşitli el sanatları ve organik lezzetler başta olmak üzere birçok alanda üretim ve pazarlama yapılacak. Sahabe külliyesi, civar satış noktaları ve ilerde dijital satış yolu ile pazarlanacak. Samsat ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.