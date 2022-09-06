Adıyaman’ın Samsat ilçe Kaymakamı Süleyman Bakan, ilk köy gezisi olan Yarımbağ köyünde kurban kesilerek karşılandı.

Adıyaman’ın Samsat ilçe Kaymakamı Süleyman Bakan, ilk köy gezisi olan Yarımbağ köyünde kurban kesilerek karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan çalışmalarına köy gezileri ile devam ediyor. İlk köy gezisini Yarımbağ köyüne yapan Kaymakam Bakan için köylüler koç kesildi.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve bazı teknik elamanlarla birlikte Yarımbağ ve Kırmacık köylerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Bakan, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, ihtiyaç ve sıkıntılar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Kaymakam Bakan köylerde yaptığı açıklamalarda, Samsat ilçesinin tarım ve hayvancılık alanlarında daha da ileri seviyeye taşınması için el birliği ile çalışacaklarını ifade ederek, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması için bütün imkanların kullanılacağını söyledi.