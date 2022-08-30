Adıyaman’ın Samsat ilçesinde iki yıl önce yapımına başlanan hükumet konağı inşaatı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde iki yıl önce yapımına başlanan hükumet konağı inşaatı önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Samsat ilçesinde 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen depremler nedeni ile hasarlı duruma düşen Samsat hükumet konağının yıkılması ile kamu hizmetleri prefabrik binada verilmeye başlanmış, iki yıl önce ihalesi yapılan Hükümet Konağı ve ek binanın inşaatına başlanmıştı. Eski hükumet konağının bulunduğu 17 dönümlük alanda yapımına başlanan hükumet konağı binasının bin 200 metrekare, ek binanın ise 900 metrekare olacağı, bodrum ve iki kat bina şeklinde inşa edileceği belirtildi. Samsat İlçe Yazı İşleri Müdürü Abuzer Avseren, Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgiler alan Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, binanın modern ve depreme dayanıklı yapıldığının sevindirici olduğunu belirtti.

Beş yıldır kamu personelinin prefabrik binada hizmet verdiğini belirten Kaymakam Bakan, Samsat ilçesinde depremin izlerinin tamamen silinmesi için bütün herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyledi.