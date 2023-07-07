Adıyaman’ın Samsat ilçesinde daha önce deprem yaşayan kadınlar, 6 Şubat depremzedelerine moral verdi.

2017 ve 2018 yıllarında Samsat ilçesinde meydana gelen depremi yaşayan kadınlar, 6 Şubat depremi yaşayan Adıyamanlı kadınlara sosyal ve psikolojik destek vermek amacıyla Samsat ilçesine davet etti.

Vali Yardımcısı Abdulkadir Nar, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selahattin Bozkurt’un da katıldığı Samsat gezisinde kadınlar ilk olarak Sahabe Safvan bin Muattal Külliyesi’ni ziyaret ederek dua etti. Kadınlar, daha sonra Samsat ilçesinin sembollerinde biri olan lavanta bahçesini gezerek bol bol fotoğraf çekti.

Gündüz çevre gezisi için tekne turu yapan kadınlar, akşam tekrar tekne ile açılarak ayın doğuşu ve mehtabı izledi. Kadınlar, zıp-line ve yaptıkları kayak yaptı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, depremzede kadınları Samsat’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu acıyı daha önce yaşamış ilçe halkı olarak, her nerede olursa olsun depremzedeleri misafir ederek onlara moral vermek istediklerini söyledi.

Başkan Fırat, "Çocukların ya da büyüklerin psikolojisi hiç fark etmiyor, zaten hepimiz aynı acıyı yaşadık. Deprem bölgesinde ne yaparsak yapalım, çocuklar hala yaşadıklarının etkisinde kalıyorlar. Kadınlarımız hala etkisinde. Deprem sonrası psikolojik olarak gerçekten çöküntü içindeydik. Çocuklar gençler ve kadınlarımız iyileşir gülerse Adıyaman güler. Kentimiz güler. Çünkü mutluluk, gülmek ve umut bulaşıcıdır. Hayatını yeniden inşa etmek için herkesin bir sorumluluğu var. Biz sorundan değil, sorumluluktan beslenmeliyiz ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekle mükellefiz" diye konuştu.