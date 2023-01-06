Adıyaman’ın Samsat Belediyesi, yükseköğrenim gören bütün Samsatlı gençlere eğitim yardımı yaptı.

Adıyaman’ın Samsat Belediyesi, yükseköğrenim gören bütün Samsatlı gençlere eğitim yardımı yaptı.

Geçen yıl bin 71 lira eğitim yardımı yapan Samsat Belediyesi tarafından bu yıl ise bin 453 lira yardımda bulundu.

Üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak yapılan bu yardımların rakamları ise öğrencilere mesajlarda bulunuyor. Geçen yıl Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi olan bin 071 rakamı seçilirken bu yıl İstanbul’un Fethi olan bin 453 rakamı tercih edildi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, belediye meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda Samsat’ta ikamet eden ve hangi sınıf veya bölümü okuyor olursa olsun bütün yükseköğretim öğrencilerine bin 453 lira eğitim yardımı yapıldığını açıkladı.

Yaklaşık 300 kişiye yardım yapıldığını ve yardımların tek seferde hesaplara yatırıldığını belirten Başkan Fırat, "Eğitim bizim en öncelikle ana başlıklarımız arasında bulunuyor. Gençlerimiz yarınlarımızın teminatıdır. Bunun için maddi manevi bu gençlerin desteklenmesi lazım. Bu nedenle imkanlarımız nispetinde yardımlar yapmakta, rakam tespitlerimizde de gençlerimize manevi anlamda mesaj vermekteyiz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.