Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’taki Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, Sincan Belediyespor’u 3-1’lik skorla yenerek şampiyon oldu. Aksaray’daki maça akın eden taraftarlar, yönetim ve teknik heyet şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Namağlup olarak ligi bitiren Talasgücü Belediyespor, aynı puandaki Sincan Belediyespor ile grup liderliği için karşılaştı. Aksaray Dağılgan Stadı’nda hakem Ramazan Doğanay’ın yönettiği maça hızlı başlayan sarı lacivertli takım 27. dakikada Osman Buğra Uysal’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda baskısını sürdüren Talasgücü, 38. dakikada Ramazan Taş’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Sincan Belediyespor’un 66. dakikada farkı bire indiren golünün ardından maçın kontrolünü alan temsilcimiz Talasgücü, uzatmalarda Alperen Topçular’ın ayağından yeniden farkı ikiye çıkaran golü buldu.

Hakemin son düdüğünün ardından Talasgücü Belediyespor’da büyük sevinç yaşandı. Birbirlerine sarılarak taraftara koşan oyuncalara tribünler “Şampiyon Talasgücü” şeklinde karşılık verdi.

“Çok şükür gururluyuz”

Maçın ardından duygularını paylaşan Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, “Talasgücü Belediyespor olarak çok şükür gururluyuz. Çok emek verdik. Grup şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Herkesi tebrik ediyorum. Futbolcularımızı alnından öpüyorum. Aksarayımıza da güzel bir ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 3. Lig’e çıkacağız.-” dedi.

“Kayseri olarak kenetlendik”

Teknik direktör Halil Aslan da düşüncelerini, “8. ayın sonundan beri çalışıyoruz. Çok mücadele ettik. Yalçın başkanımızın sayesinde bugünlere geldik. Allah razı olsun. Kulüp Başkanımız Yunus İloğlu, belediye başkan yardımcılarımız İsmail Bey, Etem Bey, oyuncularımız ve teknik heyet hep beraber kenetlendik. İnşallah 3. Lig’e belki de başka bir maç oynamadan çıkacağız. Öyle de bir durum var. Önemli olan buraya Kayseri olarak kenetlenerek gelmekti” şeklinde paylaştı.

Takım kaptanı Canberk Soykuvvet de çok mutlu olduklarını belirterek, “Çok iyi mücadele ettik. İnşallah bütün Kayseri’ye bir 3. Lig takımı, bir profesyonel lig takımı hediye edeceğiz” dedi.

“Hacılar Ve Develi’nin de önünü açtı”

Maçı izleyeme gelen Hacılar Belediye Başkanı ve Hacılar Erciyesspor Onursal Başkanı Bilal Özdoğan, Talasgücü Belediyespor’u tebrik ederek, “Talasımıza hayırlı olsun. Emek verildiğinde, yürekten destek verildiğinde neler olacağını gösterdiler. Talas’ın şampiyonluğu bizim de Play-Out oynamadan BAL’da kalmamızı ve Develigücü’nün de play-out oynamasını sağlayacak. Dolayısıyla Kayseri tek yürek olarak kalacak” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, teknik heyet ve oyuncuları tek tek tebrik ederken, şampiyonluk pozuyla sahadan ayrıldı.