U17 Ligi Play Off B Grubu’nda mücadelede eden Oflaz Kemer Kartalları şampiyon oldu. Şampiyon sporcular ve teknik heyet, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret ederek şampiyonluk pastasını birlikte kesti.

Antalya’da U17 kategorisinde mücadele eden Kemerli gençlerin oluşturduğu Oflaz Kemer Kartalları, play off karşılaşmalarında oynadığı ilk maçında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. İkinci maçında Park Antalya Gençlik Spor ile karşılaşan Oflaz Kemer Kartalları, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Alanya Kestelspor’u 6-1, Şimşek Genlik ve Spor’u 2-1, CK Spor’u 1-0’lık skorlarla yenen Oflaz Kemer Kartalları, şampiyon oldu.

Kulüp Başkanı Ozan Güven, Teknik Direktör Engin Yılmaz ve futbolcular, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret ederek, şampiyonluk sevinçlerini paylaştı. Şampiyonluklarını kestikleri pasta ile kutlayan Oflaz Kemer Kartalları futbolcuları ve teknik heyet, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür etti. Başkan Topaloğlu, U17 Ligi’nde elde ettikleri şampiyonluklarından dolayı Kulüp Başkanı Güven, Teknik Direktör Yılmaz ve futbolcuları tebrik etti.