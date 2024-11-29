Aydın Süper Amatör Lig’de haftanın en kritik karşılaşmasında, lider İncirliova Belediyespor ile Aydınspor, Pazar günü kozlarını paylaşacak.

İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı’nda oynanacak olan maç, Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleye taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Lider İncirliova evinde avantaj arıyor

Ligde çıktığı 4 maçta 10 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan İncirliova Belediyespor, kritik karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galip ayrılmak isteyen İncirliova ekibi, liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Aydınspor zirve takibini sürdürmek istiyor

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunan Aydınspor ise bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, zirve yarışında iddiasını sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

İki takımın da formda olduğu ve galibiyet için sahada olacağı mücadele, Süper Amatör Lig’de bu haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak. Taraftarlar, zirve yarışını şekillendirecek bu büyük maçı sabırsızlıkla bekliyor. Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve İncirliova Belediyespor Başkan Yardımcısı Sadık Kaya ise tüm Aydın halkını maça davet etti.