Galatasaray’ın Ankaragücü’nü yenerek şampiyon olmasının ardından kutlamalara katılan genç, park ettiği aracının camlarını açık unutup evine gitti. Sabah, camı açık ve içerde alkol şişeleri bulunan otomobil ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis, 1 saati aşkın bir süre aracın sahibini bulabilmek için araştırma yaparken, mahalle ve apartman sakinleri aracı ve sahibini tanımadığını dile getirdiler. Uzun süre sonra aracın başına gelen ve üzerinde Galatasaray forması bulunan Ramazan Adıgüzel, aracın kendisine ait olduğunu, şampiyonluk kutlamasının ardından camları açık unuttuğunu söyledi.

Galatasaray’ın Ankaragücü’nü yenerek şampiyon olmasının ardından Sarı-Kırmızı renklere gönül veren taraftarlar Manavgat Caddelerinde konvoy düzenleyerek şampiyonluk kutlaması yaptı. Bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Şelale Mahallesi 3527 Sokakta camları açık bir otomobil olduğunu, otomobilin koltuğu üzerinde çok sayıda açılmamış viski şişesi bulunduğunu bildirmesi polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki aracın arka camlarının ve kapılarının açık olduğunu, koltuk üzerinde de 10 adet 1 litrelik alkol şişesi olduğunu belirledi. Polisler, yoldan geçen mahalle sakinlerine, aracın önünde park halinde olduğu apartman sakinlerine sormasına rağmen kimsenin aracı ve sahibini tanımadığını söylemesi olayı daha da gizemli hale getirdi.

Polisler yaklaşık 1 saat boyunca araştırma yaparken, apartmandan inen ve üzerinde Galatasaray forması bulunan Ramazan Adıgüzel isimli genç, aracın kendisine ait olduğunu belirterek “Gece arkadaşlarla şampiyonluk kutlaması yaptık. Canı ve kapıları nasıl açık bıraktığımı hatırlamıyorum. Arkadaşım işyerini taşıdığı için alkollü içecekleri bana emanet etmişti. Sabah yeni iş yerine götürüp verecektim, iyi ki tamamı duruyor” diye konuştu.