Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, DG Sivasspor-Kasımpaşa maçı öncesi U17 Elit A Ligi şampiyonu Sivasspor takımına şampiyonluk kupasını takdim etti.

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Müsabaka öncesi geçtiğimiz haftalarda U17 Elit A Ligi şampiyonu olan Sivasspor için kupa töreni düzenlendi.

Törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şampiyon takımın sporcuları katıldı. TFF Başkanı Büyükekşi, U17 Elit A Ligi şampiyonu Sivasspor’a şampiyonluk kupasını takdim ederek sporcuları kutladı.

Kupasını alan Sivasspor U17 Elit takımı daha sonra tribünlere giderek taraftarı selamladı.