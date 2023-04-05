Türkiye’nin birçok bölgesinden Aydın’a gelecek olan bisikletçiler, Efeler ilçesinde bulunan tarihi Tralleis Antik Kenti’nin ev sahipliğinde Türkiye Şampiyonluğu için pedallayacak.

Geçmişinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, şimdi de Tralleis Antik Kenti’nde MTB Cup XCO Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Tralleis Aydın MTB Cup XCO Dağ Bisiklet Türkiye Şampiyonası, 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumartesi günü saat 14.00’te antrenmanla başlayacak olan şampiyonada, 19 kategoride toplam 238 sporcu, tarihi Tralleis Antik Kenti’nin de içinde bulunduğu parkurda şampiyonluk için pedal çevirecek.

Şampiyona 9 Nisan saat 09.30’daki U15 Erkek - Bayan ve U17 Erkek Bayan yarışlarıyla start alacak. 2,5 kilometrelik kısa parkur ve 4,7 kilometrelik uzun parkurlarda pedallayacak olan sporcular, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Gerçekleştirilecek yarışların ardından ise saat 16.00’da düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.