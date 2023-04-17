Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bodrum’un takımı Çağdaş Bodrum Spor, 25’inci hafta İstanbul Deplasmanı’nda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda karşılaştı.

Fikstür maçlarının bitimine 5 hafta kala, karşılaşmaya 45 puan ile lider olarak çıkan Bodrum’un Takımı, ilk çeyreği 12-27 önde geçerken, ilk yarıyı 25-43 galip tamamladı. Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü çeyreği 38-59 önde tamamlarken, son çeyrekte maçı 53 - 71galip tamamlayarak hedefi olan süper lig yolunda 26. Haftaya da lider olarak girdi.

Maça, Hakan Yapar, Chris Warren, Richard Salomon, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa ilk beşi ile sahaya çıkan Çağdaş Bodrum Spor, 25. Hafta karşılaşması olan Final Spor yenilgisi ile şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı da elde etmiş oldu.

Maçta kritik pozisyonlarda takımına kazandırdığı sayılarla taraftardan büyük alkış alan Chris Warren, takıma 25 sayı kazandırırken kendisini, büyük kısmı smaçlarla gelen 14 sayı ile salonu coşturan Richard Salomon ve 12 sayı ile takımın kazanmasında büyük katkısı olan Hakan Yapar izledi.

Misli.Com Özgür Adıgüzel Sezonu Türkiye Basketbol Ligi’nde 26. Hafta maçlarında kendi evinde seyircisinin coşkulu desteğiyle mücadele verecek olan Bodrum’un Takımı 22 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 15.45’te Bodrum Spor Salonu’nda Gölbaşı Belediyesi Ted Ankara Kolejliler ile karşılaşacak.