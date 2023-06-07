Şampiyon olup Bölgesel Amatör Ligine yükselen Yeni Genç Muratspor ve Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray’ın dev bayrakları Genç ilçesinde tarihi köprüye asıldı.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan şampiyonluk bayrağının tarihi köprüye asılması furyası olumlu karşılanmış ve kamuoyu tarafından takdir toplamıştı. Ülkede yaşanılan deprem nedeniyle zorlu bir sezon geride kalırken Genç ilçesine uzun yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Yeni Genç Muratspor’un tarihi başarısı yurt dışı ve yurt içinde yaşayan Gençlileri sevince boğdu. Yeni Genç Muratspor’un şampiyonluğu dışında Galatasaray’ın da süper ligde şampiyon olmasıyla Genç Kaymakamlığı tarafından köprüye asılması için özel bayrak yaptırıldı.

Şampiyon olan takımların bayrakları, bir hafta süreyle köprüde dalgalanacak.