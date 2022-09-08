Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda aldıkları şampiyonluklar ve derecelerle Denizli’yi gururlandıran Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Başkan Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda aldıkları şampiyonluklar ve derecelerle Denizli’yi gururlandıran Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Başkan Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun geçtiğimiz hafta sonu Edirne’de düzenlediği Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda 3 sporcusu Türkiye Şampiyonu olan, 1 sporcusu gümüş, bir sporcusu bronz madalya ile dönen Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, antrenörler ve sporcular katıldı.

Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcu ve antrenörleri tebrik etti, başarılarının devamını diledi. Çocuklara ve gençlere spor yapma imkanı sağlayarak geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine imkan sağlamaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan "Denizli’mizde 4’ü merkezde, 4’ü ilçelerimizde olmak üzere 8 tane kapalı yüzme havuzu inşa ettik. On binlerce çocuğumuza yüzme öğrettik. ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ dedik. Yüzme bilmeyen kalmadı çok şükür. İsteyen herkese öğretiyoruz. Yüzme bilmeyi yeterli görmeyip daha da ileri götürmek isteyen, böyle yarışmalara katılan gençlerimiz var. Gittikleri yerlerde maşallah hem şehrimizin hem de Büyükşehirin adını duyuruyorlar. Kendileri gayretli bir şekilde başarıya ulaşıyor. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

Büyükşehir şampiyonalara damgasını vurdu

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği Açık Su Yüzme Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu Edirne’de yapıldı. Müsabakalara 8 sporcu ile katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları İbrahim Burhan 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu, Tuna Pılat 3000 metre serbest 13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu ve Berkin Karagöz 3000 metre serbest 14 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya almaya hak kazandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesporlu yüzme takımı sporcuları Emine Doğa Aktaş 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi, Berkay Çağdaş ise 1000 metre serbest 11 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Temmuz ayında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler arası Yüzme Şampiyonası’nda Ecrin Nur Görkan kelebek stilde altın madalya, yıldızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Temmuz ayında Sivas’ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda, Çağan Kavşut ise 13 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi, kelebek stilde ise Türkiye üçüncüsü oldu.