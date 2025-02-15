Genç Erkekler-Kızlar Paletli Yüzme Şampiyonasına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri çeşitli kategorilerde il birinciliğini elde ederken Gaziantep’i Türkiye Paletli Yüzme Şampiyonası’nda temsil etme hakkı elde ettiler.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Gaziantep’te gerçekleştirilen Genç Erkekler- Kızlar Paletli Yüzme müsabakaları sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Lisesi öğrencilerinden Derin Özönel, 50mt su üstü il birincisi, 100 metre su üstü il birincisi, 200 metre su üstü il birincisi olurken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hazal Ece Demir; 50 metre su üstü il altıncısı olarak Gaziantep’i Türkiye Paletli Yüzme Şampiyonası’nda temsil etme hakkı elde ettiler. Şampiyon öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Öğrencilerimizi kutlarken başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim ve öğretim yaşamlarında başarılarının devamını dileriz" dedi.