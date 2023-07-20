Mersin Yenişehir İlçesi'nde bulunan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Hümeyra Yıldırım ve Nurullah Şık Türkiye Şampiyonu oldu.

Hümeyra Yıldırım 2023 YKS TYT Türkiye 1.si oldı.Hümeyra Yıldırım Sayısal alanda Türkiye genelinde 190.oldu.

Aynı okuldan Nurullah Şık da TYT'de Türkiye 1.si olurken , Sözel alanda Türkiye 2.si , eşit ağırlıkta da Türkiye 8.si oldu.

Yenişehir Anadolu İmam Hatip lİsesi Okul Müdürü Fatin Rüştü Tuncer sınav sonuçları sonrasında yaptığı değerlendirmede , '' Yeni bir okul olmamıza rağmen , gerek idari kadromuz , gerekse Öğretmen arkadaşlarımızla LGS ve YKS de elde edilen başarılarla tarih yazmaya devam ediyoruz.Emeği geçen tüm arkadaşlarımı , velilerimizi , ve öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının hayat boyu sürmesini diliyorum '' dedi.