Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, otobüsün kara kutusunu oluşturarak sürücü hatalarını sıfıra indirip trafikte oluşan sürüş ihlallerini hem veri tabanına kaydeden hem de sürücüden kaynaklanan hatalar için onları uyaracak "Intenbuls" projesini geliştirdi.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Ferhat Perçin ve öğrencisi Harun Gören’in geliştirdiği “Intelbus” projesi, TEKNOFEST 2024 akıllı ulaşım yarışmasında Adanalılar ile buluştu. Toplu taşımada sürücü hatalarından oluşan kazaların önüne geçen ve gerçekleşen sürüş hatalarının nedenini net verilerle ortaya koyabilen proje, TEKNOFEST’in ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Şampiyonlar liginde yarışan ve geliştirdikleri yazılım ve proje ile sürücü kaynaklı hataları en aza indirerek güvenli yolculuk hedefi ile projeyi hazırladıklarını aktaran Öğretim Görevlisi Ferhat Perçin, “Biz Şampiyonlar Ligi’ne toplu taşıma araçlarında güvenliğe üst düzey çıkartacak bir projeyle katılım gerçekleştirdik. Projemiz bizim şoför davranışlarını analiz ederek onların hatalarını minimize ediyor. Örneğin şoförlerin kapı açık bir şekilde hareket etmesi durumunda biz bunları raporluyoruz ve bir veri tabanına kayıt işlemi gerçekleştiriyoruz. Ardından bu veri tabanını bir merkezin ekranına yansıtılarak onların anlık olarak otobüsleri takip etmesini istiyoruz. Yani deyim yerindeyse aslında otobüsün bir kara kutusunu oluşturmuş oluyoruz. Biz bu projeyi hazırlarken özellikle üniversitedeki topu taşıma araçlarının çok fazla sayıda yolcu aldığı ve güvensiz bir şekilde sürüş gerçekleştirmesinden yola çıktık. Ne yazık ki bazı şoförlerimiz dikkatsiz bir şekilde kasislerden geçiyor ve içerideki yolcuların birbirine çarparak yaralanmalarına sebebiyet veriyor. Aynı şekilde çok fazla sayıda yolcu alarak maksimum sınırı aşıyor ve yine bu da can güvenliğimizi tehlikeye atmış oluyor. Evet, bizim sloganımız aslında trafikte güvenli ve konforlu sürüş diyoruz. Güvenli ve konforlu toplu taşıma diyoruz” dedi.