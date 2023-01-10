Malatya’da düzenlenen değerlendirme ve planlama toplantısında kentte yeni Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştirmek için spor alanında yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Malatya’da düzenlenen değerlendirme ve planlama toplantısında kentte yeni Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonları yetiştirmek için spor alanında yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 2022 yılı değerlendirme ve 2023 yılı planlama toplantısı yapıldı. İl Müdürlüğü Salonunda yapılan toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan başkanlığında ilçe ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, 2022 yılı değerlendirme 2023 yılında ise hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler, faaliyetler, projeler ve Bakanlık tarafından Malatya’ya yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "2022 yılı içerisinde, Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi, Mutlu Çarşambalar Projesi, Filenin Sultanları Projesi, 3x3 Sokak Basketbolu Projesi ve daha birçok projede ilimizde yaklaşık yüz bin gence ulaşarak spora teşvik etmenin, spor yaptırmanın ve sporcu yetiştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Daha çok şampiyonlar yetiştirilecek”

Bu yıl daha çok Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetiştirmek için çaba göstereceklerini vurgulayan Kayhan, “Özellikle tesisleşme noktasında Malatya’nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yeri gençlik ve spor tesisleri ile donatarak Malatya’nın alt yapısını çok güçlü bir hale geldi. Yapımı devam eden tesislerimiz de tamamlandığında Malatya Gençlik ve Spor alt yapısı çok ama çok güçlü bir noktaya ulaşmış olacak. Bu alt yapıyı antrenörlerimiz ile var gücümüzle çalışarak nice Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.