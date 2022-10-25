UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, futbolseverler gollü bir geceye şahitlik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürerken, futbolseverler gollü bir geceye şahitlik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 19.45 seansında Chelsea, Salzburg’u deplasmanda 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırmayı başarırken, Sevilla ise Kopenhag’ı farklı mağlup etti. Saat 22.00’de oynanan mücadelelerde H Grubu’nda ilk 2 sıra belli oldu. Fransız temsilcisi PSG, Maccabi Haifa’ya gol yağdırırken, sahneye yıldız golcüleri çıktı. Grubun önemli maçında Benfica ise Juventus’u 4-3’lük skorla yendi. İki takım da son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. F Grubu’nda lider Real Madrid, Leipzig’e 3-2 kaybederken bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

RB Salzburg: 1 - Chelsea: 2

Dinamo Zagreb: 0 - Milan: 4

Celtic: 1 - Shakhtar Donetsk: 1

RB Leipzig: 3 - Real Madrid: 2

Sevilla: 3 - Kopenhag: 0

Borussia Dortmund: 0 - Manchester City: 0

Benfica: 4 - Juventus: 3

Paris Saint-Germain: 7 - Maccabi Haifa: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftada yarın A, B, C ve D grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.