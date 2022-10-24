UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Barcelona’nın evinde Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadele ise haftanın dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Barcelona’nın evinde Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadele ise haftanın dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.
Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak 8’er karşılaşma ile sürecek. Yarın oynanacak müsabakalar içerisinde G Grubu’nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund evinde İngiliz devi Manchester City’yi ağırlayacak. Çarşamba gününün seyir zevkinin yüksek olması beklenen karşılaşmasında ise C Grubu’nda Bavyera ekibi Bayern Münih, Katalan temsilcisi Barcelona’ya konuk olacak. Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid ise G Grubu’nda yarın RB Leipzig’le deplasmanda karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftanın programı şöyle:
25 Ekim Salı:
19.45 RB Salzburg-Chelsea
19.45 Sevilla-Kopenhag
22.00 Paris SG-Maccabi Hayfa
22.00 Borussia Dortmund- Manchester City
22.00 Dinamo Zagreb-Milan
22.00 Benfica-Juventus
22.00 Celtic-Shakhtar Donetsk
22.00 RB Leipzig-Real Madrid
26 Ekim Çarşamba
19.45 Inter-Viktoria Plzen
19.45 Club Brugge-Porto
22.00 Eintracht Frankfurt-Marsilya
22.00 Barcelona-Bayern Münih
22.00 Ajax-Liverpool
22.00 Atletico Madrid-Leverkusen
22.00 Tottenham-Sporting Lizbon
22.00 Napoli-Rangers
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