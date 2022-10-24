UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Barcelona’nın evinde Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadele ise haftanın dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Barcelona’nın evinde Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadele ise haftanın dikkat çeken karşılaşması olarak öne çıkıyor.

Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak 8’er karşılaşma ile sürecek. Yarın oynanacak müsabakalar içerisinde G Grubu’nda Alman temsilcisi Borussia Dortmund evinde İngiliz devi Manchester City’yi ağırlayacak. Çarşamba gününün seyir zevkinin yüksek olması beklenen karşılaşmasında ise C Grubu’nda Bavyera ekibi Bayern Münih, Katalan temsilcisi Barcelona’ya konuk olacak. Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Real Madrid ise G Grubu’nda yarın RB Leipzig’le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftanın programı şöyle:

25 Ekim Salı:

19.45 RB Salzburg-Chelsea

19.45 Sevilla-Kopenhag

22.00 Paris SG-Maccabi Hayfa

22.00 Borussia Dortmund- Manchester City

22.00 Dinamo Zagreb-Milan

22.00 Benfica-Juventus

22.00 Celtic-Shakhtar Donetsk

22.00 RB Leipzig-Real Madrid

26 Ekim Çarşamba

19.45 Inter-Viktoria Plzen

19.45 Club Brugge-Porto

22.00 Eintracht Frankfurt-Marsilya

22.00 Barcelona-Bayern Münih

22.00 Ajax-Liverpool

22.00 Atletico Madrid-Leverkusen

22.00 Tottenham-Sporting Lizbon

22.00 Napoli-Rangers