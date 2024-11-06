UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta 9 maçla başladı. Gollü karşılaşmaların oynandığı gecede Real Madrid ve Manchester City, mağlubiyet yaşadı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava’yı 4-1, PSV Eindhoven da Girona’yı 4-0 yendi. Saat 23.00’te başlayan maçlarda ise sürpriz sonuçlara imza atıldı. Real Madrid, sahasında Milan’a 3-1 mağlup olurken, Juventus ise Lille deplasmanında 1 puanla sahadan ayrıldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız maça 11’de başladı. Bir başka milli futbolcu Erencan Yardımcı’nın son 15 dakika süre aldığı Sturm Graz, Borussia Dortmund’da 1-0 mağlup olarak 4. yenilgisini yaşadı.

Liverpool’dan 4’te 4

Sahasında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşılaşan Liverpool, Luis Diaz’ın 3, Cody Gakpo’nun da 1 golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4. maçı da kazanan Arne Slot’un öğrencileri puanını 12’ye yükseltti. Eski takımına karşı teknik direktör olarak mücadele eden Xabi Alonso, Devler Ligi’nde ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.

Manchester City, 4 golle kaybetti

İngiliz ekibi Manchester City, Portekiz’de Sporting’e karşı farklı kaybetti. Maçta 1-0 öne geçen City, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibinde Viktor Gyökeres mücadeleyi hat-trick ile tamamladı. Bu sezon Portekiz Ligi’nde 16 golü bulunan İsveçli futbolcu Devler Ligi’nde de 5. golünü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi’nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

PSV Eindhoven - Girona: 4-0

Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb: 1-4

Real Madrid - Milan: 1-3

Liverpool - B.Leverkusen: 4-0

B.Dortmund - Sturm Graz: 1-0

Sporting - Manchester City: 4-1

Lille - Juventus: 1-1

Celtic - Leipzig: 3-1

Bologna - Monaco: 0-1