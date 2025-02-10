UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City, yarın sahasında son şampiyon Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, dev bir mücadeleye sahne olacak. Organizasyonun son iki sezonunun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması ilk maçında yarın TSİ 23.00’da Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin rövanşı ise 19 Şubat Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak.

Organizasyonun bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden Real Madrid, 15 puanla 11. sırada yer aldı. Eflatun-beyazlılar, 20 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Manchester City ise topladığı 11 puanla lig aşamasını 22. basamakta tamamladı. Mavi-beyazlılar, bu müsabakalarda 18 gol kaydederken, 14 gole engel olamadı.

İki takım Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak

Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda taraflar 4’er kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 24 gol atarken, Madrid temsilcisi ise 22 gol buldu.

Real Madrid’in 15, Manchester City’nin 1 şampiyonluğu bulunuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Real Madrid, kupayı 15 kez müzesine götürdü. İspanyol ekibi, geçen sezon Borussia Dortmund’u mağlup ederek finalde kupayı kaldırdı. Manchester City’nin ise tek Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. İngiliz temsilcisi, 2022-2023 sezonunda İstanbul’un ev sahipliğini yaptığı finalde Inter’i yenerek kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmayı Clement Turpin yönetecek

Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak.