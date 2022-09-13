Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) iş birliğinde 2021-2022 sezonunda amatör liglerde başarı gösteren futbol kulüplerine yönelik kupa töreni gerçekleşti. Yaklaşık 1000 kişilik katılım ile gerçekleşen törende, son iki sezonun Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör, U-11, 12, 14 ve 16 yaş gruplarının şampiyonları kupalarını aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) iş birliğinde 2021-2022 sezonunda amatör liglerde başarı gösteren futbol kulüplerine yönelik kupa töreni gerçekleşti. Yaklaşık 1000 kişilik katılım ile gerçekleşen törende, son iki sezonun Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör, U-11, 12, 14 ve 16 yaş gruplarının şampiyonları kupalarını aldı.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, taban birlikleri başkanları, kulüp başkanları, yöneticiler, şampiyon sporcular ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Spor kültürünü aşılamak için projelere devam edeceğiz"

Programda konuşan Başkan Büyükakın, sporun tabana yayılması adına çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Büyükakın, "Başarının ödüllendirilmesi gerekir. Sporun teşvikine dair her alanda olduğumuz gibi burada da varız. Başarınız için bütün imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız. Kocaeli halkına spor kültürünü aşılamak için projelere devam edeceğiz. Geleceğin şampiyon sporcularını buradan yetiştireceğiz. Yetenekli gençleri hem ulusal hem de uluslararası spor hayatına kazandıracağız" dedi.

KASKF Başkanı Murat Aydın ise madalya sayısının artırılmasında tesisleşme ve yatırımların büyük katkısı olduğunu söyledi. Aydın, "En büyük desteği biz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldık. Biz bu akşam böyle bir başarı törenine geliyorsak bunun temeli kentimizde sahaların, tesislerin yapımı gibi inşalardır. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki Kocaeli, Türkiye’nin spor başkentidir. Bizim bu konuda en önemli desteğimiz ve liderimiz Tahir Başkanımızdır" diye konuştu.

Programda Kocaeli yerel basınında uzun süredir spor muhabirliği ve köşe yazarlığı yapan gazetecilere de plaket takdim edildi.