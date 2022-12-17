Okul sporları çerçevesinde yapılan yarışmalarda birinci olan Çetinkaya-Biran Şendil Ortaokulu öğrencileri Kaymakam Çağlar Partal ile bir araya geldi.

Okul sporları çerçevesinde yapılan yarışmalarda birinci olan Çetinkaya-Biran Şendil Ortaokulu öğrencileri Kaymakam Çağlar Partal ile bir araya geldi.

2022 - 2023 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol İl Finalinde Çetinkaya-Biran Şendil Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı Adıyaman Şampiyonu oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, şampiyon öğrenciler ile bir araya geldi. Okul Müdürü Hamdi Nariçi ve öğretmenleri ile ziyarete katılan öğrenciler, kupa ve madalyalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel’e sundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve beraberindeki öğrenciler Kaymakam Çağlar Partal’ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler ile hatıra fotoğrafı da çeken Kaymakam Partal, elde edilen başarıdan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.