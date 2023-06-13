Muaythai’de Dünya Şampiyonu olan 6 sporcu, Avrupa Olimpiyatları için Erciyes Yüksek İrtifa Kampı’nda antrenman yapıyor.

Muaythai Avrupa Olimpiyatları 24 Haziran 2023 tarihinde Polonya’nın Krakov şehrinde gerçekleştirilecek. Olimpiyatlara 6 Dünya Şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız, 2 Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Kübra Kocakuş, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sercan Koç, Dünya Şampiyonu Gülistan Turan, Dünya 2.’si ve Avrupa Şampiyonu Ezgi Keleş ile Dünya Oyunları ve Avrupa Şampiyonu Enis Yunusoğlu katılacak. Şampiyon sporcular, olimpiyatlar için Kayseri’de 9 günlük kampa girerken, antrenmanlarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp merkezinde sürdürüyor.

Kamp, Teknik Direktör Göksel Cingöz, Antrenörler Ali Şah, Abdulkadir Şahin, Berkan Öner, Nazım Yorulmaz, Hakan Büyükçekiç ve Şakir Kaymaz gözetiminde gerçekleştiriliyor.