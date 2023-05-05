Akdeniz Üniversitesi Badminton Takımı, Üniversiteler arası Badminton Türkiye Şampiyonasında takım yarışmalarında 1’inci oldu. Ferdi yarışlarda da Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sahiloğulları 1’incilik kazandı.

Üniversiteler arası Badminton Türkiye Şampiyonası, Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Kadın ve erkek kategorilerinde takım ve ferdi olarak yapılan yarışmalarda 27 üniversitenin badminton takımı yarıştı. Akdeniz Üniversitesi Badminton Takımı, Üniversiteler arası Badminton Türkiye Şampiyonasında takım yarışmalarında 1’inci oldu. Ünilig Badminton Müsabakasında Akdeniz Üniversitesini grup olarak Kardelen Bekar, Rayen Mustafaoğulları, Dilara Fahlıoğulları, İsa Çelik, Mehmet Sahiloğulları, Ömer Vapurcu temsil etti. Ayrıca erkekler ferdi müsabakalarında Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sahiloğulları da 1’incilik elde ederek çifte başarıya imza attı.

Süper Lig’de yarışacaklar

Elde ettiği başarı sayesinde Akdeniz Üniversitesi Badminton Takımı 2023- 2024 eğitim öğretim yılında Süper Lig’de yarışmaya hak kazanırken Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sahiloğulları 8-12 Mayıs 2023 tarihinde Erzincan ilinde yapılacak olan Badminton Süper Lig yarışmalarında Akdeniz Üniversitesini ferdi olarak temsil edecek.