Aydın’da düzenlenen satranç turnuvası sonunda Satranç Türkiye Kupası’nda Aydın’ı temsil edecek isim Ömer Ünsal oldu.

Aydın’da düzenlenen satranç turnuvası sonunda Satranç Türkiye Kupası’nda Aydın’ı temsil edecek isim Ömer Ünsal oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği işbirliğiyle Atatürk Spor Salonu’nda Satranç Türkiye Kupası Aydın İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi. 67 sporcunun katıldığı Aydın İl Birinciliği Satranç Turnuvası’nda ilk dört dereceye giren sporculara, madalyaları verildi. Yarışmalar sonucunda dereceye giren isimler de netleşirken, Satranç Türkiye Kupası’nda Aydın’ı temsil edecek isim Ömer Ünsal oldu.

Turnuvayı İl Birincisi olarak tamamlayan Ünsal, Türkiye Kupası Şampiyonası’na katılmaya hak kazanırken, turnuvada ikinci Kıvanç Karaoğlan, üçüncü Aras Ahmet Dağdelen ve dördüncü İlhami Acar oldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İleri tarihte düzenlenecek olan Satranç Türkiye Kupası Şampiyonası’nda sporcumuza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.