Muğla’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında şampiyon sporcular kupalarına kavuştu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Futsal Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Birinciliği 7-11 Haziran 2023 tarihlerinde Menteşe Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Adana, Aksaray, Ankara, Bitlis, Bursa, Düzce, Erzurum, İstanbul, Muş, Samsun ve Trabzon olmak üzere 11 farklı ilden 8 Kız, 8 Erkek takımı olmak üzere toplam 200 sporcunun katıldığı Türkiye Birinciliği, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Beş gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu. Düzenlenen ödül töreninde sporculara kupalarını Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu takdim etti.

Okul Sporlarının sporcuların gelişmesinde ve tecrübe edinmesinde öneminin büyük olduğunu söyleyen İl Müdürü Kazım Açıkbaş, 200 sporcuyu Muğla’da ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirerek, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti ve dereceye giren takımları tebrik etti.