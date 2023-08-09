Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Mehmet Demirci, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’i makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette; Demirci ile birlikte Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Akpınar, Antrenör Eren Koç, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney yer aldı.

Çin’in Chengdu kentinde düzenlenen 31.Dünya Üniversite Oyunları’nda Wushu branşında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Mehmet Demirci, şampiyonaya hazırlık süreci ve şampiyonada yaşadıkları hakkında Prof. Dr. Nedim Sözbir’i bilgilendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, uluslararası düzenlenen müsabakalarda başarı kazanmanın önemine değinerek, bu başarıların Türkiye’nin gücüne güç kattığını vurguladı. Ziyaret sonunda Demirci’ye Düzce Üniversitesi ürünlerinin yer aldığı çanta hediye eden Prof. Dr. Sözbir, başarılarının devamını diledi.