Malatya’da, Şampiyon Otomotiv 8. yılını çalışanları ile birlikte kutladı.

İkinci el sektöründeki ihtiyaçlara cevap verme ve tedarik kanallarını geliştirme stratejisi doğrultusunda bayilik ağını büyütmeye devam eden, kurumsal ikinci el araç pazarının Otokoç 2. el bayisi Malatya’da faaliyetlerini sürdürüyor.

Sektördeki 8. Yıllarını geride bıraktıklarını ifade ede Yönetim Kurulu Başkanı Nazim Kıymaz, her geçen gün biraz daha güçlenerek yollarına devam ettiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından kesilen pasta katılımcılara ikram edildi.