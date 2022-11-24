Şehitkamil Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Arası Spor Müsabakaları, 5 farklı branşta 800’ün üzerinde öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye giren öğretmenler, düzenlenen törende kupalarını kaldırdı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Arası Spor Müsabakaları, 5 farklı branşta 800’ün üzerinde öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye giren öğretmenler, düzenlenen törende kupalarını kaldırdı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen; Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Öğretmenler Parkurda Etkinliği, Öğretmenler Arası 3x3 Basketbol Turnuvası, Öğretmenlere Yönelik Aile Kampları ve Doğada Spor Etkinlikleri, Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenler, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Organizasyonda Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, öğretmenlerin mutluluğunu paylaşan isimler oldu.

"Öğretmenlerarası spor müsabakalarını geleneksel hale getirdik"

Öğretmenler Arası Spor Müsabakaları organizasyonunu geleneksel hale getirdiklerini ödül töreninde yaptığı konuşmada ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi sınavlara, daha ziyade hayata hazırlıyorlar. Biz de onları bu yoğun maraton içerisinde spor etkinliklerinde misafir etmek istedik ve öğretmenler arası spor müsabakalarını geleneksel hale getirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz etkinliklerde, Kasım ayı boyunca 800’ün üzerinde öğretmenimizi misafir ettik. 5 farklı branşta düzenlenen etkinlikler birbirinden keyifli anlara sahne oldu. Etkinliklere katılan ve dereceye giren tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Öğretmenlerimiz, spor faaliyetlerine olan ilgileriyle yine örnek oldular. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum.”

"Öğretmenlerimizle bir arada olmak mutluluk verici"

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu ifadeleri kaydetti:

“Şehitkamil Belediyemizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenmiş olduğu Geleneksel Spor Müsabakaları ödül töreninde öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Organizasyonlarda, dereceye giren yarışmacı öğretmenlerimiz büyük bir tebriği hak ediyorlar. Organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”