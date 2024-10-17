SAMSUN (İHA) – Samsun’da Sınıflar Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan ilkokul öğrencileri kupayı Samsunspor’un Kaptanı Zeki Yavru’nun elinden aldı.

Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü ile 100. Yıl İlkokulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Sınıflar Arası Futbol Turnuvası” finaline katılan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un kaptanı Zeki Yavru, şampiyon olan 4-G takımına madalya ve kupasını verdi.

Pınarspor Kulübü Tesisleri’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sınıflar Arası Futbol Turnuvası finaline katılan Zeki Yavru’ya minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gaziosmanpaşa Pınarspor Kulübü ile 100. Yıl İlkokulu’nun ortaklaşa düzenlediği turnuva finalde 4-B sınıfıyla karşılaşan 4-G sınıfı, normal süresi 3-3 berabere biten maçın penaltı atışlarından 5-4 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kazandı.

Düzenlenen törende, şampiyon olan 4-G sınıfına madalya ve kupasını Zeki Yavru takdim etti. Törene katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Yavru’ya teşekkür plaketi sundu. Zeki Yavru ise, katkılarından dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya imzalı formasını hediye etti.